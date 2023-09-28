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28 сентября 2023, 19:43 Читати українською

Бюджетная поддержка ветеранов в 2024 году вырастет на 53%

В проекте бюджета на 2024 год правительство предусмотрело существенное переосмысление подходов к ветеранской политике и увеличило финансирование этого направления на 7,5 млрд грн (что на 53% больше, чем в 2023 году) — до более 14 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В проекте бюджета на 2024 год правительство предусмотрело существенное переосмысление подходов к ветеранской политике и увеличило финансирование этого направления на 7,5 млрд грн (что на 53% больше, чем в 2023 году) — до более 14 млрд грн.
Фото: armyinform.com.ua

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В частности, за счет этих средств будет введен институт помощника ветерана. Это проект для ветеранов и членов их семей, готовых помочь другим ветеранам легко и достойно пройти путь перехода от военной службы к гражданской жизни, получить услуги и льготы, заслуженно гарантированные им государством. Субвенция на предоставление таких услуг 15 тысячами помощников определена в сумме почти 4 млрд грн.

Для предоставления реабилитационных и психологических услуг ветеранам и членам их семей в бюджете предусмотрено 2,6 млрд. грн.

На мероприятия по зубопротезированию предусмотрено 750 млн. грн.

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Для обеспечения жильем ветеранов, в первую очередь лиц с инвалидностью, запланированы выплаты более чем 2 тыс. человек. На это предусмотрено в бюджете около 6 млрд грн (то есть в среднем поддержка достигнет более 2,5 млн грн каждому из получателей).

Для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища учтены средства на сумму 516 млн грн.

На финансовую поддержку ветеранов через Украинский ветеранский фонд предусмотрено 248 млн. грн.

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Источник: Минфин
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