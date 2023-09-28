«Окончательное прощай»: владелец магазинов IKEA продал свой бизнес в россии

Ingka Centres, являющаяся владельцем магазинов IKEA, продала свои активы и окончательно покинула российский рынок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Весной 2022 года Inter IKEA Group и Ingka Group объявили о прекращении деятельности IKEA в россии и беларуси из-за войны в Украине, а также из-за перебоев в цепочках поставок по всему миру. Все магазины IKEA в России (всего 17 магазинов) закрылись летом 2022 года.

«Теперь мы можем подтвердить, что Ingka Centres достигла соглашения о продаже своего российского портфеля из 14 торговых центров «МЕГА» дочерней компании группы «Газпромбанка», — говорится в сообщении.

Ingka Centres вела бизнес в России более 20 лет. В компании уточнили, что продажа всего российского портфеля торговых центров требовала времени, поскольку это деликатный, очень сложный и конфиденциальный процесс.

Напомним

«Минфин» писал, что крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binancе объявила о выходе из россии. Криптобиржа продает весь свой российский бизнес компании CommEX.

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