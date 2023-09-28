Желающих выделять средства Украине все меньше, но средства будут — Марченко

В следующем году Украина нуждается в $43 миллиардах внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета, но привлечь эти средства будет сложнее, чем в этом году. Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Желающих выделять средства все меньше и меньше. Но это не значит, что средств не будет, и это не значит, что мы перестали работать. Мы в этом году гарантированно обеспечиваем около $42 млрд внешнего финансирования дефицита бюджета. Я надеюсь, и мы делаем все возможное» для того, чтобы это было гарантировано и в 2024 году", — отметил Марченко.

Он заявил, что этот вопрос обсуждался на заседании руководящего комитета Межведомственной донорской Координационной платформы для Украины, состоявшемся 26 сентября.

Сложности

По его словам, сложности с привлечением внешнего финансирования связаны, в частности, с тем, что с каждым месяцем увеличивается количество вопросов о том, насколько налогоплательщики стран-партнеров готовы финансировать Украину.

«Но это диалог, мы показываем преимущества, мы показываем, что будет, если они нам не будут давать средства, мы показываем наши успехи и ту безумную работу, которую делают наши вооруженные силы, сдерживая одну из самых больших армий мира», — подчеркнул глава Минфина.

«И я считаю, что у нас достаточно аргументов и оснований не просто просить, а требовать поддержки. И мы готовы делать все необходимые реформы и меры, чтобы эта поддержка поступала нам своевременно и в полном объеме», — добавил Марченко.

Он также отметил, что в 2024 году на финансирование инфраструктурных проектов в рамках восстановления также планируется привлекать внешнее финансирование, поскольку имеющихся в этом году на эти цели средств от конфискации активов «дочек» российских Сбербанка и ВЭБа уже не будет, как и половины отчислений от прибыли Нацбанка .

В этой связи Марченко подчеркнул, что Минфин настаивает на переводе «военного» налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 1 октября от местных бюджетов в госбюджет на производство военной техники и закупку дронов.

По его словам, до войны поступление «военного» НДФЛ в местные бюджеты составило 14 млрд грн в год, тогда как сегодня — более 100 млрд грн, и эти средства используются неэффективно, о чем свидетельствует, в частности, более 200 млрд грн остатков на местных счетах бюджетов

Он также призвал Верховную Раду сдержать свои желания вносить существенные изменения в госбюджет, поскольку он сбалансирован и 53% его расходов направлены на безопасность и оборону.

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