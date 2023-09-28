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28 сентября 2023, 15:01 Читати українською

Убытки агросектора уже достигают $40,2 млрд — глава комитета агрополитики

За время войны прямые и косвенные убытки агросектора уже достигают $40,2 млрд. В то же время, пока украинские территории еще находятся во временной оккупации, полностью убытки просчитать сложно. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает Интерфакс-Украина.

За время войны прямые и косвенные убытки агросектора уже достигают $40,2 млрд.

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Убытки агросектора

«Подтвержденный прямой ущерб аграрной отрасли превысил $8,7 млрд. Речь идет о разрушении инфраструктуры, хозяйственных объектов, логистических цепочках, уничтожении и хищении врагом зерна и сельхозтехники. А еще есть косвенные убытки — по меньшей мере в $30,5 млрд. К сожалению, не окончательная цифра. Когда мы точно подсчитаем ущерб, нанесенный в результате подрыва врагом Каховской ГЭС, сумма будет гораздо больше», — сказал депутат.

По его словам, сложно оценить последствия загрязнения сельскохозяйственных угодий взрывоопасными предметами, разрушение верхних слоев почвы из-за «прилетов» и подрывов во время разминирования.

Читайте: С начала года аграрии привлекли почти 37 миллиардов гривен банковских кредитов

«Мы видим, что большая территория заминирована. Потенциально загрязнены взрывоопасными предметами 174 тыс. квадратных километров украинских земель. И это без учета временно оккупированных регионов», — отметил нардеп.

Гайду также отметил, что государство пока не может самостоятельно покрыть потребности пострадавших фермеров и обещает привлекать международных партнеров для поддержки агросектора.

Источник: Минфин
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