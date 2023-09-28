ЕБРР увеличит финансовую поддержку украинского бизнеса в 2023 и 2024 годах

В следующем году ЕБРР расширит финансирование проектов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Куда будут направлять средства

Основные направления сотрудничества в 2024 г. будут касаться финансирования производителей оборудования для разминирования сельскохозяйственных земель, проекта страхования военных рисков, а также кредитования реального сектора экономики.

«ЕБРР готов приобщиться к финансированию разминирования аграрных земель и разработать специальный финансовый продукт в сотрудничестве с банками и Министерством по финансированию рабочего капитала для производителей спецтехники для разминирования. Это может дать толчок для развития технологий и машиностроения в Украине», — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко под время встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между ЕБРР и организациями финансирования развития (Development Finance Institutions, DFI) по координации усилий по инвестированию в Украину, особенно в частный сектор экономики.

К тому же речь шла об увеличении прямого кредитования украинского частного бизнеса, а также о поддержании ликвидности госкомпаний.

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Как добавили в Минэкономики, еще одной важной темой для обсуждения стало страхование военных рисков.

«Чтобы в Украину пришли инвесторы, мы должны предоставить им полноценную защиту. Поэтому мне приятно сообщить, что ЕБРР готовит юридическое структурирование и управление соответствующим проектом, а также подготовку продукта по страхованию товаров в пути и на складах от военных рисков вместе с украинскими страховыми компаниями. На следующих этапах проект может также включать страхование инвестиционных рисков», — подчеркнула Свириденко.

Отдельно стороны обсудили возможность привлечения ЕБРР в финансирование программ государственной поддержки украинского бизнеса, таких как «Доступные кредиты 5−7−9%» или гранты в поддержку перерабатывающих производств и малого бизнеса.

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