ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на 1% в этом году

ЕБРР подтвердил свой майский прогноз роста украинской экономики в 2023 году на 1% после спада на 29,1% в прошлом году, хотя большинство украинских и международных аналитиков в последнее время существенно улучшило свои оценки. Об этом говорится в обновленных «Региональных экономических перспективах», передает Интерфакс-Украина.

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«В 2023 году экономический рост в Украине ожидается на уровне 1% (отражающий глубокий негативный рост в годовом выражении в январе-феврале), увеличившись до 3% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Падение ВВП

ЕБРР напоминает, что в первом квартале 2023 года ВВП Украины упал на 10,5% в годовом исчислении, хотя приток внешнего финансирования в объемах больше, чем в 2022 году, и новая программа МВФ оказала поддержку макроэкономической стабильности, увеличили валютные резервы до рекордного уровня в $41. ,7 млрд на конец июля 2023 г. и помогли снизить инфляцию до 8,6% в августе 2023 года с пикового значения в 26,6% в декабре 2022 года.

Эти положительные события открыли Нацбанку Украины возможность приступить к смягчению денежно-кредитной политики и постепенному снятию некоторых валютных ограничений, введенных после полномасштабного вторжения в рф.

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