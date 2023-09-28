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28 сентября 2023, 12:01 Читати українською

ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на 1% в этом году

ЕБРР подтвердил свой майский прогноз роста украинской экономики в 2023 году на 1% после спада на 29,1% в прошлом году, хотя большинство украинских и международных аналитиков в последнее время существенно улучшило свои оценки. Об этом говорится в обновленных «Региональных экономических перспективах», передает Интерфакс-Украина.

ЕБРР подтвердил свой майский прогноз роста украинской экономики в 2023 году на 1% после спада на 29,1% в прошлом году, хотя большинство украинских и международных аналитиков в последнее время существенно улучшило свои оценки.
Фото: depositphotos

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«В 2023 году экономический рост в Украине ожидается на уровне 1% (отражающий глубокий негативный рост в годовом выражении в январе-феврале), увеличившись до 3% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Падение ВВП

ЕБРР напоминает, что в первом квартале 2023 года ВВП Украины упал на 10,5% в годовом исчислении, хотя приток внешнего финансирования в объемах больше, чем в 2022 году, и новая программа МВФ оказала поддержку макроэкономической стабильности, увеличили валютные резервы до рекордного уровня в $41. ,7 млрд на конец июля 2023 г. и помогли снизить инфляцию до 8,6% в августе 2023 года с пикового значения в 26,6% в декабре 2022 года.

Эти положительные события открыли Нацбанку Украины возможность приступить к смягчению денежно-кредитной политики и постепенному снятию некоторых валютных ограничений, введенных после полномасштабного вторжения в рф.

Читайте: Реальный ВВП Украины вырос на 21%

«В то же время неопределенность, связанная с войной, остается исключительно высокой. Война негативно повлияла на финансы большинства предприятий, а внутренний спрос остается подавленным из-за перемещения за границу более 8 млн. человек. Недавнее не продолжение коридора экспорта зерна и волна разрушений зерновой портовой инфраструктуры» когда речь идет о краткосрочных перспективах", — объяснил ЕБРР свой прогноз.

Он уточнил, что оценка 3% восстановления экономики в 2024 году базируется на предположении, что война продолжится с интенсивностью.

В отчете отмечается, что во всех экономиках стран Восточной Европы и Кавказа война россии против Украины остается серьезным риском для экономических перспектив.

В целом, ЕБРР улучшил свой прогноз роста экономик в регионах его действия в 2023 году на 0,2 процентных пункта — до 2,4% за счет значительного пересмотра в сторону повышения в Турции и Центральной Азии, частично компенсированного более слабыми прогнозами роста в странах Европы, что развиваются.

«Ожидается, что в 2024 году темпы роста увеличатся до 3,2%, поскольку инфляционное давление постепенно спадает. Просмотр на 0,2 п.п. вниз по сравнению с майским прогнозом отражает эффект ожидаемой в 2023 году высшей базы», — говорится в отчете.

Напомним

Нацбанк в конце июля повысил прогноз по росту экономики страны в 2023 году с 2% до 2,9%, однако снизил его на 2024 год с 4,3% до 3,5%. При этом во втором квартале этого года он оценивал рост в 18,1%.

Министерство экономики также улучшило прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,8% до 4%, а в следующем году ожидает его ускорения до 5%.

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Источник: Минфин
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