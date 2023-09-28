Курс валют на 28 сентября: Евро на наличном рынке потерял 20 копеек

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 4 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Курс евро снизился на 9 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,25 грн. Евро покупают за 40,15 грн, а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,14−38,20, евро — 40,50−40,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,38−38,76 грн/евро.

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