С 1 октября значительно уменьшаются штрафы для ФОПов за продажу товаров и услуг без использования РРО

С 1 октября будут существенно сокращены штрафы для физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Это предусматривает закон № 3219 , которым упраздняются налоговые льготы, введенные на период военного положения, сообщают в Государственной налоговой службе.

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«Законом № 3219 существенно уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, со 100 — 150% до 25 — 50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) соответственно», — отметили в налоговой.

Правда, эта норма не касается тех зарегистрированных плательщиков налога на добавленную стоимость, которые осуществляют деятельность по продаже подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

В ГНС также разъясняют, что при контрольно-проверочных мероприятиях налоговики будут проверять только тех субъектов хозяйствования, в деятельности которых существуют риски нарушения налогового и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

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Напомним

Согласно закону № 3219 с 1 октября возобновляется ответственность предпринимателей за осуществление расчетных операций без использования РРО/ПРРО.

С 1 октября 2022 года предприниматели обязаны применять РРО или ПРРО при осуществлении расчетных операций в наличном или безналичном формате.

Не будут нести ответственность за нарушение этого требования закона с 1 октября только предприниматели на:

временно оккупированных рф территориях Украины, — по дате завершения временной оккупации соответствующих территорий;

территориях активных боевых действий, — по дате завершения боевых действий на соответствующих территориях;

территориях возможных боевых действий — по дате прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.

(кроме ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров).

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