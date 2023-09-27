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27 сентября 2023, 17:51 Читати українською

В Раду внесли обновленный законопроект о «перезапуске» БЭБ

В Верховную Раду 25 сентября внесли обновленный законопроект о перезапуске Бюро экономической безопасности, он получил номер № 10088, пишет Лига.

В Верховную Раду 25 сентября внесли обновленный законопроект о перезапуске Бюро экономической безопасности, он получил номер № 10088, пишет Лига.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиО чем законопроектВ новом законопроекте депутаты, среди которых руководители финансового комитета Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк, предлагают подчинить деятельность БЭБ министру финансов и изменить конкурсную процедуру «по примеру практик НАБУ, САП и НАПК».
Фото:armyinform.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О чем законопроект

В новом законопроекте депутаты, среди которых руководители финансового комитета Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк, предлагают подчинить деятельность БЭБ министру финансов и изменить конкурсную процедуру «по примеру практик НАБУ, САП и НАПК».

Законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий первого заместителя директора БЭБ и его заместителей (директора сейчас в БЭБ нет) и объявления нового конкурса на должность директора Бюро.

Назначение нового директора будет производиться по измененной процедуре. Конкурсная комиссия будет состоять из семи человек: троих — от Кабмина, четырех — по предложениям международных организаций, оказывавших международную техническую помощь Украине.

Читайте: Кабмин уволил главу БЭБ. Кто возглавит ведомство

Комиссия будет считаться полномочной при условии назначения не менее пяти членов, а для принятия решений потребуется минимум четыре голоса, в том числе по меньшей мере три — от членов, предложенных международными организациями.

Основанием для увольнения новоизбранного директора БЭБ будет не отрицательное заключение Кабинета министров по результатам ежегодного отчета, а отрицательное заключение аудита (по образцу НАБУ и НАПК). Его должны провести через год и три года после назначения.

В течение года после назначения нового директора, все работники Бюро должны будут пройти обязательную аттестацию. Те, кто ее провалят, будут уволены и не смогут укрыться на больничном или в отпуске.

Законопроектом предлагается установить запрет на работу в БЭБ для лиц, до 1 января 2023 года работавших год или более на любой следственной или оперативной должности в органах налоговой милиции, прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины или милиции.

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Источник: Минфин
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