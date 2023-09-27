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27 сентября 2023, 16:37 Читати українською

50% приложений для финансов в Украине — российские и имеют доступ к деньгам украинцев

Большинство популярных в Украине финансовых приложений имеют российское происхождение. Это показало исследование финтех-стартапа Saldo Apps и аналитического сервиса для мобильных приложений ASObot из группы IT-компаний Netpeak Group, пишет Экономическая правда.

Большинство популярных в Украине финансовых приложений имеют российское происхождение.
Фото: epravda.com.ua

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Что известно

Так, App Store и Google Play насчитывают более 1000 приложений для учета персональных финансов. Из них популярные в Украине — около 100.

Saldo Apps и ASObot собрали информацию о происхождении, количестве инсталлов и доходах около сотни приложений этой категории. Разработчики обнаружили, что 50% новых инсталлов все еще приходится на приложения, сделанные в россии.

«Украинцы просто не знают о происхождении приложений», — отмечает CEO Saldo Apps Радомир Новкович.

Проблема российских приложений в Украине стоит особенно остро еще и потому, что, кроме денег, украинцы добровольно передают свои персональные данные.

Согласно федеральному закону 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные российских пользователей должны храниться на территории россии и обрабатываться федеральными органами государственной власти.

«Если российские разработчики не выделили отдельные серверы за пределами россии для хранения данных украинцев, это может означать, что все действия украинских пользователей, включая донаты на ВСУ, фиксируются на территории россии», — отмечают исследователи.

Разработчики создали перечень приложений, чтобы распознать среди них русские и избежать спонсирования государства-агрессора.

русские приложения

Среди 16 наиболее популярных российских приложений в Украине команда разработчиков выделяет: Манибокс, Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, Журнал расходов и другие.

Источник: Минфин
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