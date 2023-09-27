Оценка OpenAI может вырасти втрое — до $90 миллиардов

Американская компания OpenAI, занимающаяся разработкой и лицензированием технологий на основе машинного обучения, ведет переговоры о возможной продаже акций. Это повысит оценку компании с $29 млрд до примерно $80−90 млрд, сообщает TechCrunch.

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Это не будет новый раунд инвестиций, сотрудникам компании разрешат продавать свои имеющиеся акции.

Если оценка OpenAI вырастет до $90 млрд, компания станет вторым самым дорогим американским стартапом. Первый — SpaceX Илона Маска с отметкой около $150 млрд.

В апреле OpenAI привлекла чуть более $300 млн от спонсоров, таких как Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive и K2 Global. Это было отдельно от крупных инвестиций от Microsoft, объявленных в начале этого года, завершившихся в январе. Считается, что размер инвестиций Microsoft составил около $10 млрд.

Напомним

Чрезвычайно популярный генеративный помощник с искусственным интеллектом OpenAI, ChatGPT, стал одной из самых больших историй успеха технологий за последнее время с момента своего дебюта примерно девять месяцев назад.

«Минфин» писал, что компания OpenAI выпустила одно из самых больших обновлений ChatGPT. Чат-бот с искусственным интеллектом получил голос, кроме того, появилась функция распознавания изображений.

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