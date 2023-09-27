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27 сентября 2023, 14:01 Читати українською

В парламенте Эстонии поддерживают продолжение временной защиты для беженцев из Украины

Комиссия эстонского парламента по делам Европейского Союза одобрила позицию, согласно которой Эстония выступает за продолжение применения директивы о временной защите до марта 2025 г., чтобы обеспечить оказание поддержки беженцам из Украины. Об этом сообщает ERR.

Комиссия эстонского парламента по делам Европейского Союза одобрила позицию, согласно которой Эстония выступает за продолжение применения директивы о временной защите до марта 2025 г., чтобы обеспечить оказание поддержки беженцам из Украины.
Фото: freepik.com

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«Многие не могут вернуться домой, потому что этого дома больше не существует или потому, что каждую ночь они должны проводить в бомбоубежище. Рейгикогу (эстонский парламент, — ред.) решил продолжить предоставление временной защиты украинским беженцам — это позволит каждой украинской семье самостоятельно решить, нуждаются ли они во временной защите и когда они могут вернуться домой, потому что для начала необходимо построить новые дома, создать новые рабочие места, а то и заново отстроить целые поселения», — заявила глава комиссии Лийза Пакоста.

Заместитель председателя комиссии Мария Юферева-Скуратовски отметила, что Украина заинтересована в возвращении своих жителей, но сейчас государство прежде всего нуждается в оружии, чтобы защищать свою страну и свободу.

«Пока беженцам из Украины возвращаться некуда. Когда придет время, мы, разумеется, предоставим им всяческую поддержку», — сказала Юферева-Скуратовски.

Она добавила, что, прежде всего, Украина должна провести масштабные восстановительные работы.

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Дополнительные средства

Продление срока действия директивы на один год потребует 1,6 млн. евро дополнительных средств для покрытия расходов, связанных с предоставлением международной и временной защиты.

В эстонском парламенте также отметили, что если война не закончится и через год, то срок применения директивы можно будет снова продлить, но это должно быть решением, принятым всеми государствами ЕС.

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Источник: Минфин
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