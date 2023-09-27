В парламенте Эстонии поддерживают продолжение временной защиты для беженцев из Украины

Комиссия эстонского парламента по делам Европейского Союза одобрила позицию, согласно которой Эстония выступает за продолжение применения директивы о временной защите до марта 2025 г., чтобы обеспечить оказание поддержки беженцам из Украины. Об этом сообщает ERR.

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«Многие не могут вернуться домой, потому что этого дома больше не существует или потому, что каждую ночь они должны проводить в бомбоубежище. Рейгикогу (эстонский парламент, — ред.) решил продолжить предоставление временной защиты украинским беженцам — это позволит каждой украинской семье самостоятельно решить, нуждаются ли они во временной защите и когда они могут вернуться домой, потому что для начала необходимо построить новые дома, создать новые рабочие места, а то и заново отстроить целые поселения», — заявила глава комиссии Лийза Пакоста.

Заместитель председателя комиссии Мария Юферева-Скуратовски отметила, что Украина заинтересована в возвращении своих жителей, но сейчас государство прежде всего нуждается в оружии, чтобы защищать свою страну и свободу.

«Пока беженцам из Украины возвращаться некуда. Когда придет время, мы, разумеется, предоставим им всяческую поддержку», — сказала Юферева-Скуратовски.

Она добавила, что, прежде всего, Украина должна провести масштабные восстановительные работы.

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Дополнительные средства

Продление срока действия директивы на один год потребует 1,6 млн. евро дополнительных средств для покрытия расходов, связанных с предоставлением международной и временной защиты.

В эстонском парламенте также отметили, что если война не закончится и через год, то срок применения директивы можно будет снова продлить, но это должно быть решением, принятым всеми государствами ЕС.

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