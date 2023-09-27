Польша призывает Украину отозвать жалобу из ВТО по экспорту зерна

Варшава призвала Киев отозвать жалобу из Всемирной торговой организации по делу экспорта украинского зерна, что создаст благоприятный климат для дальнейших переговоров по урегулированию кризисной ситуации. Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает Укринформ.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Как отметил польский чиновник, свой разговор с Сольским он начал с призыва к украинской стороне отозвать жалобу и с ВТО, чтобы «эти переговоры были плодотворными и на хорошем уровне».

Телус утверждает, что эта жалоба Украины в ВТО «безосновательна». Он подчеркнул, что украинский министр заявил: он обсудит с министром экономики Украины вопрос возможного отзыва этой жалобы.

«Это было бы хорошее дело, поскольку если мы хотим разговаривать и искать долгосрочные решения, то эта заноза ненужна. Поэтому эту жалобу надо отзывать», — подчеркнул Телус.

По его словам, он согласился со словами украинского министра о необходимости снижения эмоций с обеих сторон, что позволит конструктивно проработать механизмы экспорта украинского зерна на рынки третьих стран.

Напомним

С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко заявила 18 сентября, что согласно договоренности о правилах и процедурах разрешения споров соглашения об учреждении Всемирной торговой организации, Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.

Сейчас стороны продолжают поиск компромиссных решений, отвечающих интересам всех сторон, на основе представленного Украиной плана действий.