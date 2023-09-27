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27 сентября 2023, 12:39 Читати українською

Афганская валюта стала самой прибыльной в мире в этом квартале

Афгани — валюта Афганистана — стала самой быстрорастущей в мире в третьем квартале. За три месяца она укрепилась примерно на 9%, опередив колумбийский песо на 3%, сообщил Bloomberg.

Афгани — валюта Афганистана — стала самой быстрорастущей в мире в третьем квартале.
Фото:depositphotos

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Как изменился курс

С начала года курс афгани (AFN) к доллару США вырос примерно на 14%. По темпам укрепления валюта Афганистана заняла третье место в мире после валют Колумбии и Шри-Ланки.

Укреплению курса афгани способствовали рост торговли, валютный контроль, приток наличных и другие денежные переводы.

Кроме того, в Афганистане был введен запрет на использование долларов США и пакистанских рупий при расчетах в стране, а также усилены ограничения на вывоз долларов США за пределы страны.

В Афганистане иностранная валюта сейчас торгуется в основном через обменные пункты. Из-за финансовых санкций почти все денежные переводы теперь идут в Афганистан через систему денежных переводов «Хавала», которая работает во многих регионах, включая Ближний Восток.

«Ужесточение ограничений на операции с иностранной валютой и постепенное улучшение ситуации в торговле способствуют росту спроса на афгани», — рассказала руководитель отдела страновых рисков Европы BMI Анвита Басу. По ее словам, курс афгани, вероятно, стабилизируется на нынешнем уровне до конца года.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Афганистана перестанет сокращаться в этом году и покажет рост на 2−3% до 2025 года.

Китайские, британские и турецкие компании заключили в этом месяце контракты на сумму $6,5 млрд на строительство крупных рудников для добычи железа и золота в стране. В январе афганское правительство заключило контракт с китайской Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas на добычу нефти в бассейне реки Амударьи на севере страны.

Источник: Минфин
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