Афганская валюта стала самой прибыльной в мире в этом квартале

С начала года курс афгани (AFN) к доллару США вырос примерно на 14%. По темпам укрепления валюта Афганистана заняла третье место в мире после валют Колумбии и Шри-Ланки.

Кроме того, в Афганистане был введен запрет на использование долларов США и пакистанских рупий при расчетах в стране, а также усилены ограничения на вывоз долларов США за пределы страны.

В Афганистане иностранная валюта сейчас торгуется в основном через обменные пункты. Из-за финансовых санкций почти все денежные переводы теперь идут в Афганистан через систему денежных переводов «Хавала», которая работает во многих регионах, включая Ближний Восток.

«Ужесточение ограничений на операции с иностранной валютой и постепенное улучшение ситуации в торговле способствуют росту спроса на афгани», — рассказала руководитель отдела страновых рисков Европы BMI Анвита Басу. По ее словам, курс афгани, вероятно, стабилизируется на нынешнем уровне до конца года.

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Афганистана перестанет сокращаться в этом году и покажет рост на 2−3% до 2025 года.

Китайские, британские и турецкие компании заключили в этом месяце контракты на сумму $6,5 млрд на строительство крупных рудников для добычи железа и золота в стране. В январе афганское правительство заключило контракт с китайской Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas на добычу нефти в бассейне реки Амударьи на севере страны.