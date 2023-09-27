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27 сентября 2023, 13:15 Читати українською

Mercedes, BMW и Porsche могут больше всего пострадать в тарифном споре между ЕС и Китаем

Расследование ЕС по субсидиям для электромобилей в Пекине направлено на защиту его автопроизводителей от потока дешевых китайских автомобилей. Но если это приведет к взаимным тарифам, три немецких производителя авто премиум-класса рискуют понести большие потери. Об этом сообщает Bloomberg.

Расследование ЕС по субсидиям для электромобилей в Пекине направлено на защиту его автопроизводителей от потока дешевых китайских автомобилей.
Фото: pixabay.com

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Доходы с китайского рынка составляют более 25% основной чистой прибыли германских автопроизводителей. Китай является самым большим пунктом назначения самых дорогих автомобилей Германии, таких как Mercedes S-класса, BMW 7-й серии, Porsche Cayenne и Audi A8.

Сейчас эти транспортные средства импортируются Китаем, что ставит их на линию огня, если Пекин отомстит за любые меры ЕС.

По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, BMW импортирует большую долю автомобилей высшего класса в Китай. В прошлом году на КНР приходилось более трети мировых продаж 7-й серии BMW и S-класса Mercedes.

Для дочерней компании Volkswagen, Audi, Китай составил более трети мировых продаж. В 2022 году автопроизводитель экспортировал в Китай более 10 тысяч своих седанов A8, производимых в Неккарзульме, Германия.

Читайте также: Вьетнамский автопроизводитель VinFast до конца года начнет продавать свои электрокары в ЕС — Reuters

Главный торговый переговорщик Е С Валдис Домбровскис накануне подтвердил «более упорную» позицию блока по торговле с Китаем.

Если Китай решит ответить пошлиной на импорт, отметка «Сделано в Германии», долгое время считавшаяся знаком изысканности, может оказаться недостатком, отмечает Bloomberg.

С тех пор как ЕС объявил о своем расследовании по субсидиям для электромобилей 13 сентября, акции немецких автопроизводителей премиум-класса пошли вниз.

Акции Porsche упали на 7,6%, в то время как BMW и Mercedes-Benz упали более чем на 1%. Тем временем акции крупных автопроизводителей, включая Volkswagen AG, Renault SA и Stellantis NV, выросли.

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Источник: Минфин
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