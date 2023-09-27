Расследование ЕС по субсидиям для электромобилей в Пекине направлено на защиту его автопроизводителей от потока дешевых китайских автомобилей. Но если это приведет к взаимным тарифам, три немецких производителя авто премиум-класса рискуют понести большие потери. Об этом сообщает Bloomberg.
Mercedes, BMW и Porsche могут больше всего пострадать в тарифном споре между ЕС и Китаем
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Доходы с китайского рынка составляют более 25% основной чистой прибыли германских автопроизводителей. Китай является самым большим пунктом назначения самых дорогих автомобилей Германии, таких как Mercedes S-класса, BMW 7-й серии, Porsche Cayenne и Audi A8.
Сейчас эти транспортные средства импортируются Китаем, что ставит их на линию огня, если Пекин отомстит за любые меры ЕС.
По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, BMW импортирует большую долю автомобилей высшего класса в Китай. В прошлом году на КНР приходилось более трети мировых продаж 7-й серии BMW и S-класса Mercedes.
Для дочерней компании Volkswagen, Audi, Китай составил более трети мировых продаж. В 2022 году автопроизводитель экспортировал в Китай более 10 тысяч своих седанов A8, производимых в Неккарзульме, Германия.
Читайте также: Вьетнамский автопроизводитель VinFast до конца года начнет продавать свои электрокары в ЕС — Reuters
Главный торговый переговорщик
Если Китай решит ответить пошлиной на импорт, отметка «Сделано в Германии», долгое время считавшаяся знаком изысканности, может оказаться недостатком, отмечает Bloomberg.
С тех пор как ЕС объявил о своем расследовании по субсидиям для электромобилей 13 сентября, акции немецких автопроизводителей премиум-класса пошли вниз.
Акции Porsche упали на 7,6%, в то время как BMW и Mercedes-Benz упали более чем на 1%. Тем временем акции крупных автопроизводителей, включая Volkswagen AG, Renault SA и Stellantis NV, выросли.
Присоединяйтесь к конференции «Быки против Медведей: битва двух инвестиционных стратегий» 30 сентября в Киеве! Получите уникальную возможность изучить инвестиционные стратегии «Медведей», зарабатывающих на спаде рынка и «Быков», ориентирующихся на рост рынка. Узнайте о надежных инструментах пассивного дохода и пообщайтесь с ведущими экспертами в этой области.🚀📊
Зарегистрируйтесь сейчас: https://www.project.minfin.com.ua/liha-chempioniv-byky-vs-vedmidi?utm_source=all&utm_medium=all
Комментарии