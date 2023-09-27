Национальный банк 27 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.
НБУ пополнил ассортимент нумизматической продукции (список)
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Памятные монеты Украины из драгоценного металла (золото)
- Скифское золото. Олень — 242 шт.
- Весы — 193 шт.
- Черепаха — 173 шт.
- Стрелец — 449 шт.
- Херсонес Таврический — 200 шт.
Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро)
- Голодомор — геноцид украинского народа — 70 шт.
- 20 лет Конституции Украины — 86 шт.
- 600-летие Грюнвальдской битвы — 203 шт.
Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер)
- 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру — 100 шт.
- 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру в сувенирной упаковке — 630 шт.
- Наборы из трех монет в сувенирных упаковках «Государственные символы Украины» — 527 шт.
Памятные медали Украины по недрагоценному металлу (нейзильбер)
Памятная медаль «Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины» — 2400 шт.
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Памятные и сувенирные банкноты
- Памятная банкнота Украины «ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!» в конверте — 512 шт.
- Памятная банкнота Украины «ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!» в сувенирной упаковке — 1104 шт.
- Памятная банкнота номиналом 20 грн к 160-летию со дня рождения Ивана Франко — 5000 шт.
- Сувенирная банкнота «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины» в сувенирной упаковке — 603 шт.
Где заказать
Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.
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