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27 сентября 2023, 11:35 Читати українською

НБУ пополнил ассортимент нумизматической продукции (список)

Национальный банк 27 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.

Национальный банк 27 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина.
Фото: bank.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Памятные монеты Украины из драгоценного металла (золото)

  • Скифское золото. Олень — 242 шт.
  • Весы — 193 шт.
  • Черепаха — 173 шт.
  • Стрелец — 449 шт.
  • Херсонес Таврический — 200 шт.

Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро)

  • Голодомор — геноцид украинского народа — 70 шт.
  • 20 лет Конституции Украины — 86 шт.
  • 600-летие Грюнвальдской битвы — 203 шт.

Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер)

  • 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру — 100 шт.
  • 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру в сувенирной упаковке — 630 шт.
  • Наборы из трех монет в сувенирных упаковках «Государственные символы Украины» — 527 шт.

Памятные медали Украины по недрагоценному металлу (нейзильбер)

Памятная медаль «Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины» — 2400 шт.

Читайте также: НБУ ввел в обращение новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо энергетикам!» (фото)

Памятные и сувенирные банкноты

  • Памятная банкнота Украины «ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!» в конверте — 512 шт.
  • Памятная банкнота Украины «ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!» в сувенирной упаковке — 1104 шт.
  • Памятная банкнота номиналом 20 грн к 160-летию со дня рождения Ивана Франко — 5000 шт.
  • Сувенирная банкнота «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины» в сувенирной упаковке — 603 шт.

Где заказать

Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.

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Источник: Минфин
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