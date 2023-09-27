НБУ пополнил ассортимент нумизматической продукции (список)

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Памятные монеты Украины из драгоценного металла (золото)

Скифское золото. Олень — 242 шт.

Весы — 193 шт.

Черепаха — 173 шт.

Стрелец — 449 шт.

Херсонес Таврический — 200 шт.

Памятные монеты Украины из драгоценного металла (серебро)

Голодомор — геноцид украинского народа — 70 шт.

20 лет Конституции Украины — 86 шт.

600-летие Грюнвальдской битвы — 203 шт.

Памятные монеты Украины из недрагоценного металла (нейзильбер)

80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру — 100 шт.

80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру в сувенирной упаковке — 630 шт.

Наборы из трех монет в сувенирных упаковках «Государственные символы Украины» — 527 шт.

Памятные медали Украины по недрагоценному металлу (нейзильбер)

Памятная медаль «Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины» — 2400 шт.

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Памятные и сувенирные банкноты

Памятная банкнота Украины «ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!» в конверте — 512 шт.

Памятная банкнота Украины «ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!» в сувенирной упаковке — 1104 шт.

Памятная банкнота номиналом 20 грн к 160-летию со дня рождения Ивана Франко — 5000 шт.

Сувенирная банкнота «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины» в сувенирной упаковке — 603 шт.

Где заказать

Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.

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