Курс валют на 27 сентября: евро дешевеет на наличном рынке и в обменниках

В среду, 27 сентября, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 15 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар не изменился в покупке и подешевел на 3 копейки в продаже. Курс евро снизился на 17 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 41,05 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,27, евро — 40,63−40,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,66−39,03 грн/евро.

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