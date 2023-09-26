Грузия прекратила реэкспорт авто в россию и беларусь

В Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран ЕС в россию и беларусь. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В Грузии с 26 сентября запрещен экспорт и реэкспорт в россию и беларусь автомобилей из стран Евросоюза.

Это ограничение предполагалось 11-м пакетом санкций ЕС, который был одобрен еще в июне для усиления введенных ранее ограничений и борьбы с обходом санкций.

По информации статистического ведомства Грузии, с августа реэкспорт автомобилей в россию резко сократился. Если в июле из Грузии в россию реэкспортировали 1054 авто общей стоимостью более 13 млн долларов США, то в августе — всего 85 автомобилей.

За все первое полугодие из Грузии в россию реэкспортировали 4840 авто общей стоимостью 65,8 млн долларов.

В последние два года реэкспорт авто стал одной из самых больших статей экспорта Грузии. В 2023 году он достиг 1,17 млрд, почти 33% всего экспорта.