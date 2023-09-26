Приватбанк изменил тарифы для SWIFT-переводов. Тарифы по Украине снижены вдвое

Приватбанк изменил стоимость отправки SWIFT-переводов, тарифы по Украине снижены вдвое. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Новые тарифы

Теперь для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф — 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен и не более $100 (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

Единый тариф для SWIFT-переводов Украиной вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в пять раз.

Приватбанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.

Также банк изменил интерфейс управления денежными и SWIFT-переводами через Приват 24.