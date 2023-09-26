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26 сентября 2023, 15:00 Читати українською

Сколько украинских беженцев вернется из Германии домой

Более 1/3 украинских беженцев, которые находятся в Германии, рассматривают возможность вернуться в Украину в близкой или далекой перспективе. Об этом говорится в исследовании «Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев».

Более 1/3 украинских беженцев, которые находятся в Германии, рассматривают возможность вернуться в Украину в близкой или далекой перспективе.
Фото: pixabay.com

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Исследование показало, что 39% находящихся в Германии украинских беженцев планируют вернуться в Украину в близкой или далекой перспективе.

При этом 35% украинских беженцев хотели бы остаться в Германии хотя бы в год, а 9% - навсегда. 18% респондентов декларируют намерение вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны. Также достаточно высокий процент неопределившихся — 22%.

«Количество украинцев, проживавших в Германии в 2021 году, было относительно небольшим — около 150 тыс., что составило лишь 1,3% от общего количества иностранцев в этой стране. Однако только через полтора года после полномасштабного вторжения эта цифра выросла в 6 раз. Это стало вызовом, но в то же время возможностью для немецкого рынка труда», — комментирует Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL.

Причины возврата

Среди факторов, побуждающих возвращаться в Украину после войны, украинские беженцы указывают, прежде всего, цивилизационный выбор Украины — реальную перспективу членства в НАТО (60%) и ЕС (55%), что является гарантией безопасности для людей.

Также возможность воссоединения с семьей, которая осталась в Украине, поощряет украинцев возвращаться домой (59%) и экономический фактор (повышение уровня оплаты труда и улучшение условий труда — 55%).

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Более 1/3 украинских беженцев (35%) признают, что налоговые льготы и дешевые кредиты являются важным фактором, мотивирующим вернуться в Украину.

Еще 30% респондентов указывают на поддержку государства в восстановлении или возвращении квартиры или дома. А каждому четвертому респонденту (26%) простые условия открытия и ведения бизнеса будут мотивировать возвращаться.

Окончательное решение о возвращении на родину будет зависеть от многих обстоятельств, в частности, от хода войны и экономической ситуации в Украине.

Исследование

Исследование было создано после анализа результатов опроса «Из Польши в Германию. Новые тенденции в миграции украинских беженцев», проведенном в августе 2023 года в Германии Миграционная платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Республики Польша.

Были опрошены 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем уехали в Германию.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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financialGenius
financialGenius
26 сентября 2023, 17:08
#
Конечно из-за маленькой выборки и в сегменте Польша — Германия беженцев можно даже не спорить что количество людей которые планируют оставаться намного больше …
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