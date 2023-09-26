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26 сентября 2023, 14:04 Читати українською

россия до сих пор транспортирует нефть с помощью европейских компаний — Bloomberg

россия все еще полагается на европейское судоходство для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что поставки в стране превышают ценовые ограничения стран «Большой семерки». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Центра по исследованию энергии и чистому воздуху.

россия все еще полагается на европейское судоходство для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что поставки в стране превышают ценовые ограничения стран «Большой семерки».
Фото: pixabay.com

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Приблизительно две трети российской сырой нефти и нефтепродуктов транспортируется на судах, которые застрахованы или принадлежат государствам, устанавливающим ограничения цен, установленные G7 и его союзниками.

Это свидетельствует о том, что россия до сих пор активно использует европейскую судоходную отрасль, пишет Bloomberg.

Ценовые ограничения установили для того, чтобы оставить российскую нефть на мировом рынке, но существенно снизить доходы Кремля.

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«Помимо использования европейских судов, россия также собрала так называемый теневой флот танкеров, действующих вне юрисдикции государств, введших санкции. Они обычно перевозят нефть на меньшие расстояния, где тот же объем может быть транспортирован меньшим количеством судов», — пишет агентство.

Однако исследователи указывают, что государства не прилагают достаточно усилий по принуждению к соблюдению ценового ограничения на российскую нефть.

«Больше чем из-за использования „теневого флота“, влияние ограничения цены на нефть ослабляется несостоятельностью участвующих правительств принуждать к соблюдению ценового потолка и наказывать нарушителей», — заявил один из авторов отчета Исаак Леви.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
26 сентября 2023, 14:19
#
Какой поворот: пчёлы- против мёда
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