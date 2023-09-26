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26 сентября 2023, 13:01 Читати українською

Акции Evergrande упали второй день подряд после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям

Акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям. Об этом сообщает Reuters.

Акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям.
Фото: nerukhomi.ua

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Основное внутреннее подразделение Evergrande, Hengda Real Estate Group, заявило поздно вечером 25 сентября на Шэньчжэньской фондовой бирже, что не смогло выплатить основную сумму и проценты по облигациям на сумму 4 млрд юаней ($547 млн), которые должны были быть выплачены до 25 сентября.

Эта новость появилась после того, как на выходных Evergrande заявила, что не может выпустить новые долговые обязательства из-за продолжающегося расследования по Hengda, в результате чего цена акций Evergrande упала на 22% в понедельник.

Hengda заявила, что будет вести активные переговоры с обладателями облигаций с целью скорейшего достижения решения, одновременно работая над решением долговых рисков и защитой прав и интересов кредиторов.

Пропущенный платеж является еще одной неудачей для Evergrande, пережившей один кризис за другим после того, как ее финансовые проблемы стали достоянием общественности в 2021 году, а позже того же года она объявила дефолт по своим долговым обязательствам.

Evergrande ищет одобрение кредиторов на свои предложения по реструктуризации долга на сумму $31,7 млрд, что включает в себя облигации, залог и обязательства обратного выкупа.

Согласно плану, обнародованному в марте этого года, Evergrande предложила кредиторам разные варианты, включая обмен части их долговых обязательств на новые облигации со сроком погашения от 10 до 12 лет.

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Напомним

Evergrande объявил дефолт в 2021 году. В период с 21 марта 2022 года по 27 августа 2023 года торги акциями застройщика в Гонконге были прекращены. 28 августа, то есть в первый день торгов после 17-месячной паузы, котировки Evergrande упали почти на 87%. В дальнейшем бумаги сохраняли экстремальную волатильность — на торгах 6 сентября бумаги подорожали более чем на 80%.

Общая сумма обязательств компании на конец июня этого года составила 2,39 трлн юаней ($327,8 млрд текущего курса). Планировалось, что решение о реструктуризации долга будет принято в сентябре, однако Evergrande ранее в этом месяце перенес срок на октябрь. В компании объяснили это желанием дать держателям долговых обязательств больше времени на план реструктуризации.

Источник: Минфин
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