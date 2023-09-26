Курс валют на 26 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 26 сентября, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро не изменилось в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 4 копейки в покупке и не изменился в продаже. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,35 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,35, евро — 40,85−41,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,66−39,04 грн/евро.

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