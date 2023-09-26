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26 сентября 2023, 8:59 Читати українською

США ввели санкции против крупнейшего производителя титана в россии

США объявили о введении дополнительных санкций против шести российских предприятий, связанных с ВПК, а также о введении экспортных ограничений против пяти крупных компаний, включая крупнейшего производителя титана в России. Об этом говорится в официальных сообщениях Минфина и Минторговли США, передает Укринформ.

США объявили о введении дополнительных санкций против шести российских предприятий, связанных с ВПК, а также о введении экспортных ограничений против пяти крупных компаний, включая крупнейшего производителя титана в России.
Фото: depositphotos

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Кто в списке

В частности, по информации Министерства финансов, повторные санкции введены против акционерного общества STAR, зарегистрированного в Перми и связанного с иранским авиационным изготовителем.

Кроме того, в список ограничений добавлены компании Лис Групп, Logistic International Servis, Разрез полярный, Скай 17, Стрелой, офисы которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Читайте: Канада ввела новые санкции против россии: кто в списке

Параллельно Министерство торговли США обнародовало документ о введении экспортных ограничений с 27 сентября против пяти компаний в российской федерации.

В списке указаны крупнейший производитель титана в россии «ВСМПО-Ависма» и четыре компании, связанные с производством электроники, компьютеров, систем навигации, а также производитель нефтепродуктов.

Источник: Минфин
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