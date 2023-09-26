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26 сентября 2023, 8:38 Читати українською

С начала года прибыль Ощадбанка выросла в четыре раза

Чистая прибыль государственного Ощадбанка по итогам работы в январе-августе текущего года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — с 2,3 млрд грн до более 9,4 млрд грн. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Чистая прибыль государственного Ощадбанка по итогам работы в январе-августе текущего года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — с 2,3 млрд грн до более 9,4 млрд грн.
Фото: minfin.com.ua

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Прибыль за август

За август чистая прибыль финучреждения составила 1,2 млрд грн.

«На итоговый финансовый результат также повлияла переоценка финансовых инструментов в портфеле ценных бумаг: она прибавила в общую прибыль около 1,5 млрд грн», — уточнили в Ощаде.

В госбанке отмечается улучшение всех ключевых финансовых показателей. В частности, чистый процентный доход увеличился по сравнению с показателями за 8 месяцев 2022 года на 39% — до 12,1 млрд грн, чистый комиссионный доход — на 30%, до 4,4 млрд грн.

Читайте: Банки адаптируются к новой учетной ставке: как они планируют изменять доходность по вкладам

Операционная прибыль составила 7,8 млрд грн, что более чем вдвое лучше показателя за аналогичный период прошлого года.

По данным банка, показатель адекватности регулятивного капитала финучреждения на 1 сентября этого года составил 18,48% при установленном нормативе Национального банка Украины (НБУ) 10%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 сентября 2023, 8:48
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Народ несе бабки в банки, банки купують облігації, заробляють ще більші бабки, видають кредити комутреба, потім списують їх як не працюючі.
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