С начала года прибыль Ощадбанка выросла в четыре раза

Чистая прибыль государственного Ощадбанка по итогам работы в январе-августе текущего года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — с 2,3 млрд грн до более 9,4 млрд грн. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

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Прибыль за август

За август чистая прибыль финучреждения составила 1,2 млрд грн.

«На итоговый финансовый результат также повлияла переоценка финансовых инструментов в портфеле ценных бумаг: она прибавила в общую прибыль около 1,5 млрд грн», — уточнили в Ощаде.

В госбанке отмечается улучшение всех ключевых финансовых показателей. В частности, чистый процентный доход увеличился по сравнению с показателями за 8 месяцев 2022 года на 39% — до 12,1 млрд грн, чистый комиссионный доход — на 30%, до 4,4 млрд грн.

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Операционная прибыль составила 7,8 млрд грн, что более чем вдвое лучше показателя за аналогичный период прошлого года.

По данным банка, показатель адекватности регулятивного капитала финучреждения на 1 сентября этого года составил 18,48% при установленном нормативе Национального банка Украины (НБУ) 10%.