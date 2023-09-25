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25 сентября 2023, 19:40 Читати українською

Суд оставил Коломойского под стражей

Киевский апелляционный суд 25 сентября отказался изменять меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, не удовлетворив соответствующую апелляционную жалобу стороны защиты, которая просила отменить содержание под стражей с альтернативой залогу.

Киевский апелляционный суд 25 сентября отказался изменять меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, не удовлетворив соответствующую апелляционную жалобу стороны защиты, которая просила отменить содержание под стражей с альтернативой залогу.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробностиНа заседании в понедельник присутствовали бывший гендиректор холдинга 1+1 Media и бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также ряд известных нынешних и бывших телеведущих.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

На заседании в понедельник присутствовали бывший гендиректор холдинга 1+1 Media и бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также ряд известных нынешних и бывших телеведущих.

В частности, это Наталья Мосейчук, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур, актер Юрий Горбунов и нынешний депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Они просили суд передать Коломойского на поруки: всего было подано 15 ходатайств, в удовлетворении которых суд отказал.

Читайте: Коломойский прокомментировал подозрение СБУ на 5,8 миллиарда

Напомним

2 сентября Шевченковский районный суд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 509 миллионов гривен, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве. 15 сентября суд увеличил сумму залога до 3,9 миллиарда гривен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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