Суд оставил Коломойского под стражей

Киевский апелляционный суд 25 сентября отказался изменять меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, не удовлетворив соответствующую апелляционную жалобу стороны защиты, которая просила отменить содержание под стражей с альтернативой залогу.

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На заседании в понедельник присутствовали бывший гендиректор холдинга 1+1 Media и бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также ряд известных нынешних и бывших телеведущих.

В частности, это Наталья Мосейчук, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур, актер Юрий Горбунов и нынешний депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Они просили суд передать Коломойского на поруки: всего было подано 15 ходатайств, в удовлетворении которых суд отказал.

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Напомним

2 сентября Шевченковский районный суд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 509 миллионов гривен, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве. 15 сентября суд увеличил сумму залога до 3,9 миллиарда гривен.