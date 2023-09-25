Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на оперирование на территории США, говорится о сертификате иностранного авиаперевозчика FAR129, сообщает компания.
SkyUp получила сертификат для совершения полетов в США
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Разрешение на полеты
Для полетов в воздушном пространстве США разрешения предоставлены четырём самолетам Boeing 737−800 во флоте авиакомпании.
В рамках сертификации компания получила разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США (DOT approval), одобрение соответствия требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках из/до территории США (TSA approval) и спецификацию оперирования Part12 (FAA approval).
SkyUp Airline планирует развивать направления ACMI-услуг и чартерных рейсов на новом рынке.
Напомним
До 24 февраля 2022 года SkyUp успела перевезти в Европу 10 из 11 своих самолетов.
Источник: Минфин
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