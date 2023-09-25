Amazon инвестирует до $4 миллиарда в ИИ-стартап Anthropic

Американский онлайн-ритейлер Amazon инвестирует до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic и получит миноритарную долю в компании. Об этом говорится в пресс-релизе Amazon, пишет Forbes.

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Что дает сделка

Соглашение ускорит разработку ИИ-инструментов Anthropic и сделает их широко доступными для клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), отмечается в сообщении.

Anthropic со своей стороны обязалась использовать чипы Amazon для создания, тренировки и применения будущих ИИ-моделей.

AWS станет основным поставщиком облачных услуг Anthropic, а клиенты облачного сервиса получат доступ к решениям компании.

В пресс-релизе отмечается, что разработчики и инженеры Amazon смогут участвовать в разработке ИИ-моделей Anthropic и внедрять их в свою работу.

«Мы уверены, что за счет углубления нашего сотрудничества сможем помочь в улучшении пользовательского опыта по многим направлениям как в краткосрочном, так и долгосрочном. перспективе», — заявил глава Amazon Энди Джесси.

Гендиректор AWS Адам Селипски сказал, что сделка поможет улучшить модели Anthropic, а также «технологию чипов и инфраструктуру на основе искусственного интеллекта».

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил, что его компания «получила деньги таким образом, что это позволяет ей отдавать приоритет безопасности» и «продолжать расширять ИИ-модели».