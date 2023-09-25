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25 сентября 2023, 15:05 Читати українською

Amazon инвестирует до $4 миллиарда в ИИ-стартап Anthropic

Американский онлайн-ритейлер Amazon инвестирует до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic и получит миноритарную долю в компании. Об этом говорится в пресс-релизе Amazon, пишет Forbes.

Американский онлайн-ритейлер Amazon инвестирует до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic и получит миноритарную долю в компании.

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Что дает сделка

Соглашение ускорит разработку ИИ-инструментов Anthropic и сделает их широко доступными для клиентов облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), отмечается в сообщении.

Anthropic со своей стороны обязалась использовать чипы Amazon для создания, тренировки и применения будущих ИИ-моделей.

AWS станет основным поставщиком облачных услуг Anthropic, а клиенты облачного сервиса получат доступ к решениям компании.

В пресс-релизе отмечается, что разработчики и инженеры Amazon смогут участвовать в разработке ИИ-моделей Anthropic и внедрять их в свою работу.

«Мы уверены, что за счет углубления нашего сотрудничества сможем помочь в улучшении пользовательского опыта по многим направлениям как в краткосрочном, так и долгосрочном. перспективе», — заявил глава Amazon Энди Джесси.

Гендиректор AWS Адам Селипски сказал, что сделка поможет улучшить модели Anthropic, а также «технологию чипов и инфраструктуру на основе искусственного интеллекта».

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил, что его компания «получила деньги таким образом, что это позволяет ей отдавать приоритет безопасности» и «продолжать расширять ИИ-модели».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
25 сентября 2023, 15:36
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Работал на складе амазон в Польше, ну круто что там посылки возят для сканирования — роботы, по QR кодам ездят роботы возят посылки к окошкам где их уже сортируют люди, запрещено пересекать границу где ездят роботы потому что легко могут вас сбить, туда может пройти только спец техник с датчиком который видят роботы и сразу же останавливаются, столовка красивая, начальники и рабочие едят в одной столовой, чисто опрятно, вкусная еда, рядом со столовой была игровая комната где была приставка иксбокс, компы с инетом, игровые автоматы старинные, масажные кресла, в общем минусы только что нужно работать и огромный склад который нужно обходить пешком особенно чтобы добраться до столовой дойти и принять пищу за 30 мин, идти к столовке около 5 мин
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