Курс валют на 25 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро прибавил 3 копейки в покупке, а в продаже прибавил 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,30, евро — 40,90−41,09 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,94−39,32 грн/евро.

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