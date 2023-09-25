Украинцы платят за Starlink больше, чем вся Европа вместе — Федиенко

Украина фактически является крупнейшим клиентом SpaceX — украинцы платят за терминалы Маска больше, чем вся Европа вместе. Об этом у себя на Facebook написал Александр Федиенко, глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности.

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Плата за Starlink

Федиенко для расчета взял открытые источники информации и обнаружил, что сейчас в Украине находится примерно 140−150 тысяч терминалов Starlink. Из них 45 тысяч терминалов предоставлены партнерами. А остальные — примерно свыше 100 тысяч, покупали украинцы сами и платят за них тоже самостоятельно.

Сейчас классическая абонентская плата за услугу Starlink, с учетом всего составляет 105 долларов ежемесячно.

В эту сумму входят стоимость пакета и стоимость проведения валютной операции. Платежи производятся в долларах, что требует дополнительных валютных конвертаций и накладных расходов.

«Кстати, уже задумался, может, стоит такие платежи на уровне Закона как-то освободить от налогообложения. Мы понимаем, что такими терминалами пользуются наши котики. Нам нужно разработать финтех решения, которое позволит платить Украинцам в гривнах, и предоставлять контрактные услуги юрлицам. Потому что сейчас юридически нет механизма юридической компании из Украины легально приобрести и оплачивать Starlink», — пишет в Facebook Федиенко.

Такая прозрачность, по его мнению, решит многие вопросы, связанные с валютными платежами физических лиц, прозрачностью и инструментами закупки госучреждениями.

На контрасте в Европе находится всего 80 тысяч терминалов Starlink. Больше всего во Франции и Британии.

«Украина в виде граждан платит больше денег компании SpaceX, чем вся Европа вместе. Можем говорить, что мы являемся самым крупным клиентом компании. Поэтому мне иногда странно, когда нас пытаются ограничить использование терминалов Starlink», — добавляет Федиенко.

Эта статистика подвергает сомнению любые инициативы по ограничению доступа к технологиям SpaceX для Украины и требует пересмотра стратегических партнерских отношений между страной и компанией.