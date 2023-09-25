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25 сентября 2023, 9:01 Читати українською

Украинцы платят за Starlink больше, чем вся Европа вместе — Федиенко

Украина фактически является крупнейшим клиентом SpaceX — украинцы платят за терминалы Маска больше, чем вся Европа вместе. Об этом у себя на Facebook написал Александр Федиенко, глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности.

Украина фактически является крупнейшим клиентом SpaceX — украинцы платят за терминалы Маска больше, чем вся Европа вместе.
Фото: mind.ua

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Плата за Starlink

Федиенко для расчета взял открытые источники информации и обнаружил, что сейчас в Украине находится примерно 140−150 тысяч терминалов Starlink. Из них 45 тысяч терминалов предоставлены партнерами. А остальные — примерно свыше 100 тысяч, покупали украинцы сами и платят за них тоже самостоятельно.

Сейчас классическая абонентская плата за услугу Starlink, с учетом всего составляет 105 долларов ежемесячно.

В эту сумму входят стоимость пакета и стоимость проведения валютной операции. Платежи производятся в долларах, что требует дополнительных валютных конвертаций и накладных расходов.

«Кстати, уже задумался, может, стоит такие платежи на уровне Закона как-то освободить от налогообложения. Мы понимаем, что такими терминалами пользуются наши котики. Нам нужно разработать финтех решения, которое позволит платить Украинцам в гривнах, и предоставлять контрактные услуги юрлицам. Потому что сейчас юридически нет механизма юридической компании из Украины легально приобрести и оплачивать Starlink», — пишет в Facebook Федиенко.

Такая прозрачность, по его мнению, решит многие вопросы, связанные с валютными платежами физических лиц, прозрачностью и инструментами закупки госучреждениями.

На контрасте в Европе находится всего 80 тысяч терминалов Starlink. Больше всего во Франции и Британии.

«Украина в виде граждан платит больше денег компании SpaceX, чем вся Европа вместе. Можем говорить, что мы являемся самым крупным клиентом компании. Поэтому мне иногда странно, когда нас пытаются ограничить использование терминалов Starlink», — добавляет Федиенко.

Эта статистика подвергает сомнению любые инициативы по ограничению доступа к технологиям SpaceX для Украины и требует пересмотра стратегических партнерских отношений между страной и компанией.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+15
mlp711141
mlp711141
25 сентября 2023, 10:45
#
У меня старлинка никогда не было. Мне бы даже мой бывший директор его не предоставил (тогда кабельный интернет был надёжным и я был/а/и самым низкооплачиваемым работником в коллективе).
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 сентября 2023, 11:43
#
Та нахіба тобі Старлінк в Польші, коли ти сидиш на мобільному інтернеті який завжди працює?
Йдеться про те, що фактично Україна — найбільший клієнт Старлінку і треба вести переговори про більш привабливі умови користування та запобігання спекуляцій з боку істерички Маска.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
25 сентября 2023, 12:01
#
Mlp711141

Ты же не на фронте
в Украине
и не во Франции.
+
+15
extremumlife
extremumlife
25 сентября 2023, 10:50
#
189 млн доларів на рік виходить абонплата. Не мало) зараз для Маска це серйозні кошти, бо мережа все одно не завантажена і потребує постійних витрат на обслуговування, відповідно йому Україна дуже потрібна і вигідна, і з фінансової точки зору, і з маркетингової.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 сентября 2023, 11:44
#
Останнім часом той Ілон така конина бляц**ка. Я в шоці.
+
0
FogBRD
FogBRD
25 сентября 2023, 11:53
#
Так не покупайте его продукты. делов то.
а покупая вы спонсируете истеричку.
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0
kievadult
kievadult
25 сентября 2023, 12:02
#
Так альтернативы нету, либо сильно дороже
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
25 сентября 2023, 12:14
#
Не правільне назва, не мешканці України, а дердеп США, а про що стаття-які дурні сидять в парламенті. Що все це для когось новина?
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