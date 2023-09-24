Декларации открыли, но не все: в Раде объяснили, чьи данные останутся закрытыми

В Украине некоторые декларации уже появились в открытом доступе, но часть е-деклараций все равно остается закрытой для общества. Причина, как заявил во время брифинга 21 сентября представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский — война, пишет Фокус.

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Доступ к декларациям

По его словам, парламент поддержал предложение главы государства, чтобы все декларации высокопоставленных должностных лиц, народных депутатов, руководителей центрального органа исполнительной власти, были в открытом доступе. Но, соглашаясь с инициативой Владимира Зеленского, парламент учел военное время.

Поэтому декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью жизни и здоровья, в открытом доступе не появятся. Но у всех чиновников круглосуточно будет открыт доступ к их декларациям.

Кроме этого, будут введены определенные ограничения в отношении граждан, оставшихся на оккупированных врагом территориях.

«Представители органов государственной власти, местного самоуправления — на них также не будут распространяться требования открытия круглосуточного доступа к этим декларациям. Поскольку это также связано с их безопасностью», — рассказал Вениславский.

Напомним

20 сентября Верховная Рада проголосовала за поправки президента Владимира Зеленского в законопроект о возобновлении электронного декларирования.

5 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 9534 о возобновлении декларирования, но во время его рассмотрения депутаты отказались поддержать поправку, которая обязывала открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций. Следовательно, в принятом законе сохранилась норма о том, что реестр деклараций останется закрытым в течение года или до завершения военного положения.

Позже президент Владимир Зеленский ветировал указанный законопроект. В своих предложениях он заявил о необходимости сделать открытым доступ к реестру деклараций, но с учетом ряда особенностей по определенным группам декларантов (военнослужащих).