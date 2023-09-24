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24 сентября 2023, 11:18 Читати українською

Криптобиржа Bybit объявила о приостановке операций в Великобритании

Криптобиржа Bybit объявила о приостановке услуг в Великобритании. Платформа приняла решение пока прекратить обслуживание британских клиентов в связи с принятием в стране новых правил.

Криптобиржа Bybit объявила о приостановке услуг в Великобритании.

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Что известно

8 октября Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) введет в действие новые нормы, касающиеся маркетинга в криптовалютных компаниях. Использование английского языка будет трактоваться как привлечение пользователей из Великобритании.

В связи с этим с 1 октября Bybit больше не будет открывать счета резидентам и гражданам Соединенного Королевства, а с 8 октября существующие клиенты из Великобритании больше не смогут вносить новые депозиты, заключать контракты или увеличивать открытые позиции по всем продуктам и услугам. Закрытие позиций останется доступно до 8 января. Функция вывода средств не приостанавливается.

Читайте: Bybit покидает рынок Великобритании, Coinbase думал о приобретении FTX Europe: что нового на крипторынке

Основанная в 2018 году, криптобиржа Bybit занимает пятое место по объемам торгов (данные CoinGecko за последние сутки). На 15:00 22 сентября этот показатель составляет $684 млн.

Напомним

В конце мая Bybit покинула рынок Канады. Решение приостановить доступ к продуктам и услугам для канадских пользователей было тоже принято из-за изменений в местном законодательстве.

Источник: Минфин
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