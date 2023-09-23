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23 сентября 2023, 15:06 Читати українською

Bybit покидает рынок Великобритании, Coinbase думал о приобретении FTX Europe: что нового на крипторынке

Криптовалютная биржа Bybit сообщила, что в октябре прекратит свою работу в Великобритании из-за изменений в законодательстве.

Криптобиржа Bybit покидает рынок Великобритании из-за новых правил регулированияКриптовалютная биржа Bybit сообщила, что в октябре прекратит свою работу в Великобритании из-за изменений в законодательстве.
Фото: pixabay.com

Криптобиржа Bybit покидает рынок Великобритании из-за новых правил регулирования

Bybit заявила, что с 1 октября новые клиенты не смогут открывать счета на платформе. С 8 октября существующие пользователи не смогут делать новые депозиты, создавать новые контракты и тому подобное. Однако функции закрытия сделок и вывода средств будут доступны.

«Приостановление работы в регионе позволит компании сосредоточить свои усилия и ресурсы, чтобы в будущем лучше соответствовать правилам, установленным властями Великобритании», — говорится в сообщении Bybit.

Стоит отметить, что с 8 октября в Великобритании вступят в силу правила, согласно которым маркетинг криптокомпаний должен быть ясным, справедливым и не вводить в заблуждение, а также сопровождаться предупреждениями о рисках и не должен ненадлежащим образом стимулировать людей к инвестированию.

Coinbase рассматривала возможность приобретения FTX Europe

Криптовалютная биржа Coinbase рассматривала возможность приобретения европейского подразделения FTX. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на документы.

По данным агентства, биржа стремилась к расширению зарубежного бизнеса деривативов, однако переговоры так и не дошли до поздней стадии.

Ранее интерес к FTX Europe проявляли криптобиржа Crypto.com и багамское подразделение FTX, которое находится под контролем ликвидаторов.

Человек, знакомый с ходом переговоров заявил, что Coinbase больше не рассматривает возможность сделки.

Ранее компания оценила возможный эффект от продажи криптоактивов FTX. Эксперты Coinbase считают, что ликвидация портфеля обанкротившейся биржи не окажет существенного влияния на рынок.

Миллиардер Тим Дрейпер создал венчурную компанию Draper Goren Blockchain для инвестиций в криптопроекты

Инвестор Тим Дрейпер запустил криптовалютную венчурную студию Draper Goren Blockchain (DGB). Ее основной целью является стимулирование инноваций в секторе децентрализованных финансов (DeFi), решениях второго уровня (L2) для масштабирования блокчейнов и потребительских приложениях, таких как игры и социальные сети.

DGB в течение 10 лет намерена поддерживать стартапы на ранних этапах развития, выделяя им суммы от $25 000 до $100 000.

Миллиардер и венчурный капиталист Тим Дрейпер является давним сторонником криптовалют. На фоне банковского кризиса в марте он назвал биткоин средством защиты от краха финансовых учреждений.

Он также заявлял, что криптовалюта превзойдет фиат благодаря своим преимуществам.

Сэма Бэнкмана-Фрида оставили в тюрьме до начала слушаний

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид останется в тюрьме до начала судебного разбирательства по делу о банкротстве криптобиржи. Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов о его освобождении.

8 сентября сторона защиты экс-главы FTX потребовала выпустить его до суда, ссылаясь на отсутствие адекватного интернет-подключения в тюрьме.

В августе федеральный судья отменил освобождение под залог Сэма Бэнкмана-Фрида и заключил его под стражу до следующего заседания по делу, назначенного на октябрь.

Напомним, Бэнкману-Фриду инкриминировали 13 уголовных преступлений. Позднее прокуратура сняла обвинение в финансировании некоторых политиков в рамках сделки со стороной защиты. Основатель FTX не признал вину ни по одному из пунктов, включая подкуп китайского чиновника.

Источник: Минфин
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