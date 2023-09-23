Нацбанк снизил продажу валюты на межбанке почти на $50 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 18 по 22 сентября, купил на межбанковском валютном рынке $0,10 млн и продал $823,61 млн. Чистая продажа валюты составила $823,51 млн против $873,06 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $49,55 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $195,98 млн;

продал $18 845,41 млн.

Чистая продажа валюты составила $18 649,43 млн.

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