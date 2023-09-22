НКЦБФР допустила долговые ценные бумаги США и Германии к обращению в Украине

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 сентября 2023, 19:24 Читати українською

НКЦБФР допустила долговые ценные бумаги США и Германии к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по собственной инициативе допустила долговые ценные бумаги США и Германии к обращению в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по собственной инициативе допустила долговые ценные бумаги США и Германии к обращению в Украине.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Комиссия предоставила допуск 50 выпускам долговых ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства, а именно:

  • 42 ценные бумаги США,
  • 8 ценных бумаг Германии.

Так, информацию о долговых ценных бумагах, эмитентами которых являются вышеуказанные иностранные государства, Комиссия получила от ПАО «Национальный депозитарий Украины».

Напомним

Процедура допуска осуществляется согласно нормам Положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины (решение от 21.01.2021 № 34).

Информацию о долговых ценных бумагах иностранных государств, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине, и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничениях обращения этих ценных бумаг, Комиссия получает от НГУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
youknow
youknow
22 сентября 2023, 20:00
#
Потрібно розширювати список країн, окрім паперів Німеччини та США
+
0
yarg
yarg
22 сентября 2023, 20:31
#
И что — их теперь можно купить в Украине за гривну , а потом вывести в иностранный депозитарий ?
+
0
SZlats
SZlats
22 сентября 2023, 20:56
#
Посмотрим как все на практике будет работать не будет ли перегибов фин мониторинга банков и т. д.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами