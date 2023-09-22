НКЦБФР допустила долговые ценные бумаги США и Германии к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по собственной инициативе допустила долговые ценные бумаги США и Германии к обращению в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

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Комиссия предоставила допуск 50 выпускам долговых ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства, а именно:

42 ценные бумаги США,

8 ценных бумаг Германии.

Так, информацию о долговых ценных бумагах, эмитентами которых являются вышеуказанные иностранные государства, Комиссия получила от ПАО «Национальный депозитарий Украины».

Напомним

Процедура допуска осуществляется согласно нормам Положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины (решение от 21.01.2021 № 34).

Информацию о долговых ценных бумагах иностранных государств, которые могут быть допущены НКЦБФР к обращению в Украине, и относительно которых есть заинтересованность со стороны участников рынков капитала, а также информацию об ограничениях обращения этих ценных бумаг, Комиссия получает от НГУ.