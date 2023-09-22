У ПУМБа новый председатель наблюдательного совета

С 1 октября наблюдательный совет Первого украинского международного банка (ПУМБ) возглавит независимый директор Валентин Михов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные в системе раскрытия информации НКЦБФР.

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Отмечается, что Михов сменит на этом посту эксгендиректора СКМ Олега Попова, досрочно ушедшего с поста председателя, но останется обычным членом наблюдательного совета.

Кто такой Валентин Михов

Михов был членом наблюдательного совета ПУМБ по меньшей мере с ноября 2018 года, в частности, заместителем его председателя с мая по сентябрь этого года.

Кроме того, с марта 2023 года он работает исполнительным членом совета директоров в венчурном фонде Venture Equity Bulgaria.

С 2021 по 2022 год занимал должность главы наблюдательного совета Bulgarian Development Bank (BDB), а также работал в Invest-UX и Valor Advisors Ltd.

Олег Попов

Олег Попов сейчас возглавляет наблюдательный совет «ДТЭК» (DTEK Group), а также входит в наблюдательные советы ее дочерних компаний. Он также является директором холдинга SCM Holdings Limited, главой наблюдательного совета подконтрольного СКМ «Лемтрансу», а также членом наблюдательного совета других «дочек» СКМ: «Метинвеста», «ЭСТА Холдинга» и ФК «Шахтер».

Другие решения

Также акционеры ПУМБ приняли решение сохранить на должностях членов наблюдательного совета представителей компании «СКМ Финанс» Маргариту Поважную, Георги Катанова, Анну Дугадко и Сергея Курилко, а также независимых директоров Кэтрин Сталкер и Ансис Грасманис.

Кроме того, была избрана новым независимым членом наблюдательного совета Хело Мейгас, которая занимает должности председателя наблюдательного совета и члена комитета по аудиту AS Eesti Post, члена совета Goura Konsult AB и члена наблюдательного совета Hemma и Sverige Holding AB.

ПУМБ

ПУМБ основан в 1991 году и принадлежит Ринату Ахметову. По данным финучреждения, банк обслуживает около 1,5 млн клиентов. По данным НБУ, по состоянию на 1 июня ПУМБ входил в десятку крупнейших банков страны, занимая 8 место среди 65 действующих украинских банков по размеру активов (131,96 млрд грн). К концу июня сеть банка насчитывала 5 региональных подразделений и 221 отделение по сравнению с 213 отделениями на начало года.