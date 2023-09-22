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22 сентября 2023, 15:01 Читати українською

Названы самые популярные марки новых авто, которые продавались в ЕС с начала года

С января по август 2023 года на рынках ЕС было реализовано 7,1 млн новых легковых автомобилей, что на 18% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.

С января по август 2023 года на рынках ЕС было реализовано 7,1 млн новых легковых автомобилей, что на 18% больше, чем в прошлом году.
Фото: freepik.com

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Самые популярные авто

  1. Volkswagen — 782687 ед. (+18%);
  2. Toyota — 457 494 ед. (+9%);
  3. Renault — 416 628 ед. (+23%);
  4. Peugeot — 402 976 ед. (+7%);
  5. Skoda — 386 386 ед. (+29%);
  6. Audi — 385 988 ед. (+27%);
  7. BMW — 380 034 ед. (+16%);
  8. Mercedes — 366 524 ед. (+10%);
  9. Dacia — 351 905 ед. (+24%);
  10. Kia — 309 900 ед. (+5%).

Напомним

«Минфин» писал, что августовский рынок новых легковушек в ЕС вырос на 21%, достигнув 787 626 авто. Спрос на новые автомобили в Евросоюзе растет тринадцатый месяц подряд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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