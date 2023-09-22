С января по август 2023 года на рынках ЕС было реализовано 7,1 млн новых легковых автомобилей, что на 18% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.
Названы самые популярные марки новых авто, которые продавались в ЕС с начала года
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Самые популярные авто
- Volkswagen — 782687 ед. (+18%);
- Toyota — 457 494 ед. (+9%);
- Renault — 416 628 ед. (+23%);
- Peugeot — 402 976 ед. (+7%);
- Skoda — 386 386 ед. (+29%);
- Audi — 385 988 ед. (+27%);
- BMW — 380 034 ед. (+16%);
- Mercedes — 366 524 ед. (+10%);
- Dacia — 351 905 ед. (+24%);
- Kia — 309 900 ед. (+5%).
Напомним
«Минфин» писал, что августовский рынок новых легковушек в ЕС вырос на 21%, достигнув 787 626 авто. Спрос на новые автомобили в Евросоюзе растет тринадцатый месяц подряд.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии