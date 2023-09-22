Шмыгаль рассказал о начале нового этапа энергетического террора со стороны россии

Украина в этом отопительном сезоне лучше готова к новому этапу энергетического террора со стороны России, который уже начался в последние недели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Региональном экономическом форуме, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Мы понимаем, что этап энергетического террора в этот отопительный сезон уже начался. Мы видим это за уничтожением инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это за первыми ударами по региональным энергетическим подстанциям в последние две недели», — сказал он.

Атаки будут продолжаться

Шмыгаль спрогнозировал, что эти атаки будут продолжаться, но построена защита:

активная в виде противовоздушной обороны,

пассивная в виде специальных конструкций, которая работает и продолжает усиливаться.

«Мы гораздо больше подготовлены и сильнее, чем были в прошлом году. Поэтому убежден, что вместе пройдем эту сложную зиму… Точно зима будет сложная, точно не легче, но точно мы к ней готовы лучше, потому что мы понимаем, к чему готовится враг и какие угрозы и вызовы перед нами стоят», — подчеркнул премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $325 млн.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, которые помогут укрепить противовоздушную оборону Украины против ударов со стороны россии сейчас и зимой.