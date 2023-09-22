Второе судно с украинским зерном вышло из порта Черноморск

Второе судно вышло из порта Черноморск из 17,6 тыс. тонн украинской пшеницы для Египта. Об этом заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Второе судно Aroyat, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов с целью экспорта зерна, вышло из порта Черноморск.

По словам Кубракова, экипаж судна — граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

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Напомним

До этого по установленному коридору прошло судно Resilient Africa с 3 тыс. тонн пшеницы для Азии.

Зерновое соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции летом 2022 года, прекратило свое действие в июле.

В августе ВМС Украины объявили о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских портов. Коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, находящихся в украинских портах.