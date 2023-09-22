Виртуальный monobank заявил о запуске сервиса программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) «check by mono» для физлиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Универсал Банка, на базе которого работает monobank.
monobank запускает сервис программных РРО для ФОП
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Стоимость одного кассового аппарата составит 180 грн/мес. За каждую транзакцию с украинских карт комиссия составляет 1,3%, а с иностранных — 2%.
Отмечается, что «check by mono» дает возможность:
- дистанционного управления кассой из любой точки мира;
- ведение системы учета товаров и услуг;
- прием оплат;
- выдачи фискальных чеков;
- ведение отчетов и аналитики.
Интерфейс «check by mono» подразумевает как вебкабинет, так и мобильное приложение.
Пользователь сможет выбрать способ приема оплат:
- классический POS-терминал;
- tap to mono — терминал в смартфоне;
- QR-код;
- Интернет-эквайринг.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь счет ФОП в monobank.
Источник: Минфин
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