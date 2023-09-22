monobank запускает сервис программных РРО для ФОП

Виртуальный monobank заявил о запуске сервиса программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) «check by mono» для физлиц-предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Универсал Банка , на базе которого работает monobank.

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Стоимость одного кассового аппарата составит 180 грн/мес. За каждую транзакцию с украинских карт комиссия составляет 1,3%, а с иностранных — 2%.

Отмечается, что «check by mono» дает возможность:

дистанционного управления кассой из любой точки мира;

ведение системы учета товаров и услуг;

прием оплат;

выдачи фискальных чеков;

ведение отчетов и аналитики.

Интерфейс «check by mono» подразумевает как вебкабинет, так и мобильное приложение.

Пользователь сможет выбрать способ приема оплат:

классический POS-терминал;

tap to mono — терминал в смартфоне;

QR-код;

Интернет-эквайринг.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь счет ФОП в monobank.