Курс валют на 22 сентября: доллар и евро на наличном рынке стремительно идут вниз

В пятницу, 22 сентября, на наличном рынке курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро снизился на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,25, евро — 40,83−41,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,98−39,35 грн/евро.

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