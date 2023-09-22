Moody's снижает рейтинги для застройщиков Китая, рынки боятся высоких процентных ставок: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снижаются третий день подряд

S&P 500 потерял 1,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,8%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%.

Растущие опасения Уолл-стрит связаны с последними данными по американскому рынку труда, которые могут подвигнуть Федеральную резервную систему США держать ставки на высоком уровне еще долгое время.

Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало до 201 тысячи — это самое низкое значение с января нынешнего года.

Последние экономические данные свидетельствуют о сохранении устойчивости американского рынка труда, несмотря на агрессивную кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, замечает Seeking Alpha.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,4%, японский Nikkei упал на 0,4%, южнокорейский Kospi сократился на 0,3%, сингапурский STI практически не изменился, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 1 соответственно.

Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой на фоне растущих ожиданий относительно того, что ФРС США придется поддерживать процентные ставки на высоком уровне более длительное время.

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Moody's снижает кредитные рейтинги крупнейших застройщиков Китая

Американское рейтинговое агентство решило пересмотреть на предмет возможного понижения кредитные рейтинги для целого ряда китайских строительных компаний, среди которых: China Jinmao Holdings Group, China Vanke, China Resources Land и China Overseas Land & Investment.

В Moody’s такое решение связывают с последними правительственными данными, которые показали, что снижение цен на новое жилье в Китае в августе ускорилось. Кроме этого, ослабление ипотечных ограничений привело к всплеску покупок жилья в начале прошлого месяца, но в сентябре продажи снова замедлились.

Ранее, на прошлой неделе, агентство Moody's ухудшило общий прогноз по китайскому сектору недвижимости до негативного. Такое решение было принято на фоне более слабых перспектив экономического роста Китая, а также растущих опасений по поводу несвоевременного завершения и сдачи строительных проектов.