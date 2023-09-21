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21 сентября 2023, 18:55 Читати українською

ЦБ Турции повысил ставки до максимума за последние 20 лет

Центробанк Турции поднял ключевую процентную ставку на заседании в четверг, 21 сентября, до максимума с 2003 года. Ставка по семидневным операциям РЕПО увеличена на 5 процентных пунктов — с 25% до 30% годовых. Об этом сообщает пресс-служба турецкого регулятора.

Центробанк Турции поднял ключевую процентную ставку на заседании в четверг, 21 сентября, до максимума с 2003 года.
Фото: pixabay.com

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Это уже четвертое повышение ставки с июня этого года, когда главой турецкого ЦБ была назначена Хафизе Гайе Эркан. До того как она приступила к циклу усиления денежно-кредитной политики, ставка составляла 8,5%.

В сообщении ЦБ отмечается, что регулятор продолжает жесткость монетарной политики, чтобы скорей добиться ослабления инфляции, а также закрепить инфляционные ожидания.

Читайте также: ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

Центробанк планирует постепенно наращивать усиление, пока не достигнет существенного ослабления инфляции.

Последующий уровень ставки будет устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить замедление инфляции до 5% в среднесрочной перспективе, отметили в Центробанке.

В августе потребительские цены в Турции выросли на 58,9% в годовом выражении.

Турецкая лира немного дешевеет по отношению к доллару после решения ЦБ. Пара доллар/лира торгуется на уровне 27,1211 лиры против 27,0278 лиры на закрытие предыдущей сессии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
21 сентября 2023, 19:58
#
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