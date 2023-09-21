Рынок новых авто в ЕС растет тринадцатый месяц подряд

Августовский рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос на 21%, достигнув 787 626 авто. Спрос на новые автомобили в Евросоюзе растет тринадцатый месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА), сообщает Укравтопром.

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Крупнейшие рынки

На большинстве рынков, в том числе на трех крупнейших, наблюдался двузначный процент роста:

в Германии (+37,3%),

во Франции (+24,3%),

в Италии (+11,9%).

Самые популярные авто

Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались бензиновые автомобили, реализация которых увеличилась на 2,1% — до 257,4 тыс. ед. В то же время доля таких автомобилей на рынке снизилась с 38,7% до 32,7% по сравнению с августом 2022 года.

Гибриды (PHEV и HEV) продолжают удерживать вторую позицию, с долей рынка 31%. Августовский показатель этого сегмента вырос на 22,5% — до 247,1 тыс. ед.

Регистрация аккумуляторных электромобилей (BEV) выросли на 118,1%, достигнув 165,2 ед., охватив 21% рынка.

Спрос на дизельные автомобили в ЕС продолжил падение. За месяц было реализовано 98,3 тыс. таких авто (-6%). В настоящее время доля рынка дизельных автомобилей составляет 12,5% по сравнению с 16,1% в августе прошлого года.

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Всего с начала года количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС выросло почти на 18% — до 7,1 млн ед.