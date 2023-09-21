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21 сентября 2023, 17:52 Читати українською

Крупнейший в Африке импортер зерна отказался покупать пшеницу в России — Bloomberg

Египет решил закупить около полумиллиона тонн пшеницы во Франции и Болгарии после того, как последние решения Москвы фактически заблокировали поставки российского зерна. Российские власти не устроили цену на пшеницу, которую предложил Египет. Об этом сообщает Bloomberg.

Египет решил закупить около полумиллиона тонн пшеницы во Франции и Болгарии после того, как последние решения Москвы фактически заблокировали поставки российского зерна.
Фото: freepik.com

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По словам источников агентства, это второй случай за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы государственной компанией Египта была сорвана из-за попытки Москвы установить неофициальный минимальный уровень цен.

Главное управление поставок товаров Египта согласилось купить 480 тысяч тонн российской пшеницы по итогам прямых переговоров, заявил в начале сентября министр поставок Али Эль-Мосильхи.

Соглашение предусматривало цену пшеницы на уровне $270 за тонну, включая фрахт (плата за перевозку груза), что меньше неофициальной минимальной цены, которую в то время пытались установить российские чиновники.

Через несколько дней Египет сообщил, что за поставки зерна будет отвечать базирующаяся в Швейцарии компания Solaris — один из крупнейших трейдеров, занимающихся российской пшеницей. Однако Египет заявил, что трейдеру Solaris разрешат поставлять зерно любого происхождения.

Bloomberg отмечает, что российские зерновые порты переполнены после двух лет рекордных урожаев подряд. Это делает россию доминирующим грузоотправителем и ценообразователем на мировом рынке зерна.

При этом избыток предложения оказывает давление на местные цены, побуждая чиновников вводить минимальный ценовой уровень, чтобы поддержать рынок.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
21 сентября 2023, 18:57
#
Bloomberg зазначає, що російські зернові порти переповнені після двох років рекордних урожаїв поспіль.

Це не ті, впадково, рекордні врожаї, що кораблями та вагонами вивозлили в тимчасового окупованих територій?
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0
Rubi0
Rubi0
21 сентября 2023, 19:22
#
В прошлом году писали что вывезли с захваченных территорий 4 млн, в этом году рф уже намолотили 120 млн, план 130 , 4млн это всего 3% … уровень погрешности.
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