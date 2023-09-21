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21 сентября 2023, 16:21 Читати українською

JPMorgan предупредил о возможности подорожания нефти до $120 за баррель

Аналитики JPMorgan предупредили, что цена на нефть марки Brent может в ближайшее время достичь $120 за баррель, сообщил Business Insider.

Аналитики JPMorgan предупредили, что цена на нефть марки Brent может в ближайшее время достичь $120 за баррель, сообщил Business Insider.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменятся ценыПо мнению экспертов, цены на нефть могут снова взлететь до трехзначных цифр, если крупнейшие поставщики продолжат сокращать поставки нефти на рынок.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменятся цены

По мнению экспертов, цены на нефть могут снова взлететь до трехзначных цифр, если крупнейшие поставщики продолжат сокращать поставки нефти на рынок. Такие высокие цены могут практически остановить глобальный экономический рост в следующем квартале, считают в банке.

Цены на нефть Brent подскочили на 27% за последний месяц и достигли максимума за 10 месяцев. По мнению аналитиков, около 25% этого роста было связано с более высоким, чем ожидалось, спросом на нефть в мире, а 75% — с крупными сокращениями поставок, в первую очередь, со стороны стран ОПЕК+, которые неоднократно уменьшали добычу нефти за последний год.

Читайте: Brent подешевела до $92,86 за баррель

Напомним

На торгах во вторник, 19 сентября, цена нефти Brent на бирже ICE превысила $95 за баррель. Это произошло впервые с 15 ноября 2022 года. Котировки выросли на фоне опасений дефицита нефти на рынке из-за сокращения экспорта из россии и Саудовской Аравии.

Существует вероятность, что недавние сокращения поставок производителями не являются последними, а потому цена на нефть может подскочить гораздо выше, достигнув $120 за баррель, заявили в JPMorgan.

Читайте: Goldman Sachs предсказал рост цен на нефть Brent до $100 за баррель

Таким образом, во второй половине 2023 года рост нефтяных котировок может составить 60%. По подсчетам экспертов, если такой рост произойдет в ближайшие недели, в следующем квартале рост мировой экономики может замедлиться почти до нуля. Скачок цен на нефть на 60% будет означать шок, которые обычно наблюдается только в преддверии рецессий, добавили в банке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
21 сентября 2023, 19:56
#
Недавно лише попереджали про 100. От вже нагнітають. Це щоб росіянам додатково дати грошей на війну чи як?
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