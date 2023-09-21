JPMorgan предупредил о возможности подорожания нефти до $120 за баррель

Аналитики JPMorgan предупредили, что цена на нефть марки Brent может в ближайшее время достичь $120 за баррель, сообщил Business Insider.

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Как изменятся цены

По мнению экспертов, цены на нефть могут снова взлететь до трехзначных цифр, если крупнейшие поставщики продолжат сокращать поставки нефти на рынок. Такие высокие цены могут практически остановить глобальный экономический рост в следующем квартале, считают в банке.

Цены на нефть Brent подскочили на 27% за последний месяц и достигли максимума за 10 месяцев. По мнению аналитиков, около 25% этого роста было связано с более высоким, чем ожидалось, спросом на нефть в мире, а 75% — с крупными сокращениями поставок, в первую очередь, со стороны стран ОПЕК+, которые неоднократно уменьшали добычу нефти за последний год.

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Напомним

На торгах во вторник, 19 сентября, цена нефти Brent на бирже ICE превысила $95 за баррель. Это произошло впервые с 15 ноября 2022 года. Котировки выросли на фоне опасений дефицита нефти на рынке из-за сокращения экспорта из россии и Саудовской Аравии.

Существует вероятность, что недавние сокращения поставок производителями не являются последними, а потому цена на нефть может подскочить гораздо выше, достигнув $120 за баррель, заявили в JPMorgan.

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Таким образом, во второй половине 2023 года рост нефтяных котировок может составить 60%. По подсчетам экспертов, если такой рост произойдет в ближайшие недели, в следующем квартале рост мировой экономики может замедлиться почти до нуля. Скачок цен на нефть на 60% будет означать шок, которые обычно наблюдается только в преддверии рецессий, добавили в банке.