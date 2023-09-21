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21 сентября 2023, 12:46 Читати українською

Brent подешевела до $92,86 за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третьей сессии подряд, несмотря на данные по сокращению запасов топлива в США, пишет enkorr.ua.

Котировки нефти продолжают снижаться утром в четверг, демонстрируя негативную динамику третьей сессии подряд, несмотря на данные по сокращению запасов топлива в США, пишет enkorr.ua.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТорги на биржеК 8:09 по киевскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (0,72%), до $92,86 за баррель.
Фото: depositphotos.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торги на бирже

К 8:09 по киевскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (0,72%), до $92,86 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,81 (0,9%) — до $93,53 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к тому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,68 (0,76%), до $88,98 за баррель. За прошедшую сессию контракт подешевел на $0,82 (0,9%) — до $89,66 за баррель.

Читайте: Goldman Sachs предсказал рост цен на нефть Brent до $100 за баррель

Запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,14 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.

Товарные запасы бензина стали меньше на 831 тыс. баррелей, дистиллятов — уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов — на 1,05 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге упали на 2,1 млн баррелей. Между тем, стратегический нефтяной резерв США (SPR) пополнился на 600 тыс. баррелей.

«Мы действительно считаем, что некоторая консолидация оправдана перед следующим рывком вверх», — сказал MarketWatch управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. С учетом сокращения нефтедобычи россией и Саудовской Аравией до конца года рост котировок Brent до $100 за баррель — только вопрос времени, добавил он.

По мнению Захира, «росту цен на нефть могут помешать высокие цены на нефть, поскольку они будут оказывать давление на спрос».

Источник: Минфин
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