Словакия и Украина согласовали систему торговли зерном

Министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию. Об этом говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Словакии, пишет Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Также отмечается, что Украина согласилась остановить жалобу, которую она подала против Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Министры — договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе», — говорится в электронном письме словацкого министерства.

В то же время в ведомстве не сообщили подробности того, как будет работать система лицензирования.

Накануне Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обсудил с министром сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Йозефом Бирешем вопрос экспорта украинской агропродукции.

Читайте: Украина до конца года может потерять 600 миллионов евро из-за запрета экспорта агропродукции — эксперт

Напомним

15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября. Исполнительный орган ЕС проанализировал влияние ограничений экспорта четырех категорий сельхозпродукции на рынок ЕС и пришел к выводу, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти государств-членов, требовавших запрета.

В Еврокомиссии отметили, что Украина согласилась ввести какие-либо правовые меры — например систему лицензирования экспорта — в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.

Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

18 сентября польское агентство PAP сообщило, что Украина представила Еврокомиссии план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который должен заменить односторонние ограничения украинского импорта, однако граничащие с Украиной государства-члены ЕС отвергли предложения Киева.

Кроме того, после заявлений о том, что Украина будет судиться с ВТО о нарушении ее прав, Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в платформе по экспорту украинской аграрной продукции, отмечает издание.

Минэкономики сообщило, что Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета ввоза агропродукции.

19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство предложило ЕС и странам-соседям — Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии — компромисс по экспорту агропродукции. По его словам, в случае отказа правительство примет решение о запрете импорта ряда товаров из этих стран.

В ближайшие дни Украина введет эмбарго на товары из Польши, заявил во вторник, 19 сентября, торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью изданию Rzeczpospolita. По его словам, речь идет об эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки.