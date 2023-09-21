Британия отложила запрет на новые бензиновые и дизельные авто на пять лет

Великобритания отложила введение запрета на продажу новых автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях на пять лет, до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак в ходе выступления на Даунинг-стрит, стенограмма которого находится на сайте британского правительства.

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«До 2035 года у вас останется возможность покупать машины, работающие на бензине и дизельном топливе. И даже после этого можно будет покупать и продавать их на вторичном рынке», — отметил премьер.

По его словам, власти не могут переложить на британцев «непринятые расходы», связанные с сокращением вредных выбросов. В то же время, Сунак ожидает, что к 2030 году большинство продаваемых автомобилей будут электрическими.

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Отопительные котлы

Глава британского правительства также объявил о переносе ввода запрета на установку отопительных котлов на ископаемом топливе в негазифицированных домах с 2026 на 2035 год и повышении грантов на замену газовых котлов более экологичным оборудованием на 50%. При этом семьям с низким уровнем дохода менять котлы не придется.

Нулевые выбросы к 2050 году

Сунак подчеркнул, что он остается преданным юридически обязательным целям достижения нулевых выбросов до 2050 года, но сказал, что Великобритания может позволить себе медленнее продвигаться в достижении этой цели, поскольку она «намного впереди всех других стран мира».

Он также отметил, что меняет политику, поскольку предыдущие правительства слишком спешно устанавливали цели достижения нулевых выбросов, не получив поддержки общественности.