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21 сентября 2023, 13:20 Читати українською

Стоимость виз в Британию вырастет. Как изменятся цены

Цены за подачу заявок на визы в Великобританию в ближайшее время возрастут. Страна повышает плату для большинства категорий виз, включая студентов и туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Цены за подачу заявок на визы в Великобританию в ближайшее время возрастут.
Фото:depositphotos

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Как изменятся цены на визы в Великобританию

В июле британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что стоимость виз будет увеличена одновременно с повышением зарплат работникам государственного сектора страны и увеличением финансирования здравоохранения.

Министерство внутренних дел Великобритании сообщает, что стоимость большинства рабочих и визовых виз будет увеличена на 15%.

Цены на большинство категорий виз увеличатся с 4 октября этого года. Это касается путешественников со всего мира, которым необходима виза для въезда или пребывания в стране. Увеличить цены решили в преддверии запуска новой визовой системы электронных разрешений на путешествия в Великобритании.

Новые цены

Стоимость британской визы сроком до 6 месяцев вырастет на 18 евро до 133 евро. Вырастет также плата за двух-, пяти и 10-летние визы. Подача заявки на получение студенческой визы также будет стоить дороже. Предстоит заплатить 490 фунтов стерлингов (569 евро).

При этом транзитные визы, позволяющие временно въехать в страну, чтобы изменить рейс или сесть на другой вид транспорта в конечный пункт назначения, не подорожают.

Полный перечень новых визовых сборов за визы Британии и иммиграционные услуги можно найти на правительственном сайте.

Отметим, что кроме программы для беженцев Homes for Ukraine (Дома для Украины), которую ввели из-за широкомасштабного вторжения РФ, в Британии действует уже привычный и стандартный визовый режим.

Цены для украинцев

Цены на визы в Британию вырастут для всех, в том числе для украинцев, подтверждает специалист по оформлению виз Марина Казакова.

«Да, визы подорожают и для украинцев. Нередко подобные решения в Британии проходят почти одновременно с США. Этим летом США подняли тариф визовых сборов на 20%», — говорит специалист.

По словам Марины Казаковой, Британия традиционно входит в четверку стран, куда получить визы сложнее всего. Кроме Великобритании, непросто получить документы для въезда в Австралию, Канаду и США.

Она рекомендует оформлять визы в Британию заранее, особенно если ваша поездка привязана к определенной дате. Поскольку из-за высокой нагрузки визовых центров ждать приходится достаточно долго.

Источник: Минфин
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